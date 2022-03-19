Около 5 500 дворов в Москве благоустроили на средства от платных парковок

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 5 500 дворов Москвы удалось благоустроить на средства от платных парковок за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Глава департамента Максим Ликсутов рассказал, что средства направляются в префектуры ежегодно. Работы по этой программе продолжается и в 2022 году.

Свыше 3 000 объектов благоустроили в 2018 и 2021 годах. В порядок привели скверы, спортивные площадки, новые тротуары и дополнительные парковочные карманы.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты приступили к инженерной подготовке перед благоустройством переулков в центре Москвы. Главной задачей благоустройства является сохранение их колорита, а также создание функционального и комфортного пространства.

