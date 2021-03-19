Власти Москвы не планируют вводить штрафы за несортированный мусор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев рассказал, что в Москве не планируют заваривать мусоропроводы и вводить штрафы за несортированный мусор. Об этом он заявил в эфире телеканала Москва 24.

"Меры негативного стимулирования мы не применяли и пока применять не собираемся. Если жители хотят заварить мусоропровод, то они могут проголосовать за это на общем собрании", – отметил он.

В начале 2020 года в столице заработала программа раздельного сбора отходов. Во дворах и на территориях социальных учреждений установили контейнеры разных цветов. Синие баки предназначены для вторсырья, а серые – для смешанных отходов. За первую половину прошлого года переработке подверглись 413 тысяч тонн вторсырья.

После вывоза отходы попадают на досортировку, где проходят дополнительную очистку. Из переработанных отходов делают канцелярскую и туалетную бумагу, строительные материалы, стеклянные бутылки и другое.