Власти Москвы не планируют вводить штрафы за несортированный мусор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев рассказал, что в Москве не планируют заваривать мусоропроводы и вводить штрафы за несортированный мусор. Об этом он заявил в эфире телеканала Москва 24.
"Меры негативного стимулирования мы не применяли и пока применять не собираемся. Если жители хотят заварить мусоропровод, то они могут проголосовать за это на общем собрании", – отметил он.
В начале 2020 года в столице заработала программа раздельного сбора отходов. Во дворах и на территориях социальных учреждений установили контейнеры разных цветов. Синие баки предназначены для вторсырья, а серые – для смешанных отходов. За первую половину прошлого года переработке подверглись 413 тысяч тонн вторсырья.
После вывоза отходы попадают на досортировку, где проходят дополнительную очистку. Из переработанных отходов делают канцелярскую и туалетную бумагу, строительные материалы, стеклянные бутылки и другое.
В Москве за 2020 год раздельно собрали в 1,5 раза больше мусора по сравнению с 2019 годом
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