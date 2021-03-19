Движение на Раушской набережной перекроют в ночь на 23 марта из-за киносъемок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Раушской набережной в столице перекроют в связи с проведением там киносъемок. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса.

Уточняется, что движение ограничат в ночь с 22 на 23 марта.

С 23:30 22 марта до 04:00 23 марта будут действовать временные перекрытия до пяти минут на участке Раушской набережной от дома № 4/5 до дома № 28.

Ранее сообщалось, что с 20 марта поменяется автобусный маршрут № 976, следующий по ТиНАО. Вместо "Торгового центра" в Троицке автобусы будут ходить через Пенино в Марьино. Заезд в ЖК "Андерсен" при движении в обе стороны сохраняется.