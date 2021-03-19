Наталья Сергунина рассказала о создании в Москве новых технопарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве планируют открыть новые технопарки в сфере информационных технологий и пищевой промышленности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Технопарки востребованы у бизнес-сообщества: доля свободных площадей на действующих объектах – менее 1,5%. Их резиденты получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку правительства Москвы", – заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина.
По ее словам, в 2020 году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 миллиарда рублей. Таким образом, было создано 7,8 тысячи рабочих мест.
"Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тысяч человек, становясь технологическим ядром города", – обратила внимание Наталья Сергунина.
Проекты по созданию новых технопарков были представлены на форуме "Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций". В их числе ИТ-технопарк в Центральном административном округе. Сейчас в столице функционирует четыре подобных объекта: технопарки "Водный стадион", "Отрадное", "Горизонт" и "Физтехпарк".
Другой перспективной площадкой для высокотехнологичных производств и компаний, занимающимися научными исследованиями и разработками, станет технопарк в Зеленограде. Площадь зданий будет более 20 тысяч квадратных метров.
"В профильном технопарке планируется разместить пищевые производства и лаборатории, фабрики-кухни, пространства для ресторанов и фуд-кортов", – добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее говорилось, что прием заявок на получение субсидий для промышленных предприятий начнется 22 марта. На субсидии могут претендовать все промышленные предприятия, в том числе организации со статусом промкомплекса, технопарка и промышленного парка.
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