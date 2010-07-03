Более полумиллиона человек покатались на катках ВДНХ минувшей зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три катка ВДНХ в сезоне-2018/19 приняли более 500 тысяч посетителей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В общей сложности на катках прошло более 100 интерактивных мероприятий, в том числе концерты, флешмобы и вечеринки на льду. Москвичи и гости столицы встречали здесь Новый год, праздновали Рождество, День защитника Отечества и Международный женский день.

"Общее количество посетителей за сезон превысило 500 тысяч. Причем многие катались регулярно – каждую неделю или даже чаще", – отметил Сергунина.

Так, на катке "Цветник", рассчитанном на 1,2 тысячи человек, работала площадка для детей, которые учились делать первые шаги на льду. На катке "Ракета" вместимостью 2,4 тысячи человек проводились вечеринки, мастер-классы и танцевальные флешмобы.

На них действовала льготная программа. Определенные сеансы бесплатно могли посетить пенсионеры и члены многодетных семей. Для студентов всех форм обучения действовали скидки. Третий каток – в парке "Останкино" – работал бесплатно вне зависимости от дня недели и времени суток.

