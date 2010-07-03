Ярмарки выходного дня откроются в Москве 5 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ярмарки выходного дня начнут работу в Москве с 5 апреля. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Участие в ярмарках могут принять индивидуальные предприниматели, юридические лица, фермеры и владельцы личных хозяйств. Для этого им необходимо подать заявку. Они будут приниматься до 23:59 22 марта.

"Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и подать заявку в электронном виде", – отметили в пресс-службе.

В этом году в столице откроются порядка 100 ярмарок выходного дня. Они будут работать с пятницы по воскресенье. Торговые места предоставляются продавцам бесплатно.

