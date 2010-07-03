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09:59

"Город зимы" на ВДНХ посетили около миллиона гостей

общество город досуг

09:59

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВДНХ подводит итоги прошедшего зимнего сезона и вспоминает самые яркие моменты. Впервые посетителям представили новый формат активного семейного отдыха в мегаполисе – "Город зимы". Он работал с 30 ноября 2018 года по 10 марта 2019 года.

"Город зимы" предложил очень разнообразную программу: и любимые виды зимнего отдыха, и развлечения, которые только набирают у нас популярность. Все площадки Города зимы за 101 день их работы посетили около миллиона человек, а ВДНХ в целом за этот же период – больше 7 миллионов", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Город зимы" включал десяток различных площадок на общей площади 34 тысячи квадратных метров. В него входили тюбинговая горка, трасса для детских снегоходов, места для командных игр, ярмарки, световые инсталляции, два катка – "Цветник" и "Ракета". На катках проходили флешмобы, танцевальные конкурсы, ледовые дискотеки.

В "Городе зимы" были тюбинговая горка с пятью склонами длиной около 80 метров, Снежный городок на 800 квадратных метров. Посетителям выдавали защитную экипировку, сеансы катания шли под присмотром опытных инструкторов. Также здесь были организованы площадки для игры в керлинг и юкигассен (японской командной игры в снежки).

"Москва в цифрах": чем заняться зимой на ВДНХ

общество город досуг

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