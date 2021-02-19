Москвичам рассказали, как развивается обрабатывающая промышленность города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2020 году доля обрабатывающей промышленности в налоговых и неналоговых доходах бюджета столицы увеличилась с 6,5 до 6,7%. Предприятия перечислили 185,7 миллиарда рублей, что на 18,1 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале отмечается, что пандемия коронавируса и ограничительные меры не привели к значительному снижению деловой активности в отрасли. С апреля по июнь прошлого года поступления в бюджет города от предприятий снизились на 100 миллионов рублей. Принятые меры поддержки позволили преодолеть последствия замедления экономики и вернуться на траекторию роста.
По итогам прошлого года отрасль лидировала по темпам роста отчислений по налогу на прибыль организаций. В городской бюджет поступило 78,9 миллиарда рублей, что на 19,2% больше, чем в 2019 году.
Поступления по налогу на доходы физических лиц от предприятий обрабатывающей промышленности увеличились на 8,3% до 89,7 миллиарда рублей.
Как рассказала глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова, одновременное увеличение поступлений по налогу на доходы физлиц и налогу на прибыль организаций демонстрирует экономический рост в отрасли.
"Отрасль – один из драйверов городского развития. Производственный сектор формирует устойчивый спрос на инновации и высококвалифицированный персонал, финансовые, логистические и маркетинговые услуги", – приводятся в материале ее слова.
Отмечается, что индекс промышленного производства в Москве за 2020 год составил 105,1%. При этом в сегменте обрабатывающих предприятий он превысил общий показатель и достиг 105,9%.
Ранее сообщалось, что поступления в бюджет столицы от малого и среднего бизнеса в прошлом году превысили показатели 2019 года и составили почти четверть всех доходов города. За последние 10 лет доля МСП в бюджете города возросла более чем в два раза. В прошлом году в бюджет поступило 612,6 миллиарда рублей от МСП, включая отчисления от индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 7%.
Заметно увеличились поступления в бюджет и от субъектов, занятых в сфере информационных технологий, консалтинговой и научной деятельности, а также обрабатывающей промышленности.
С 2017 года наиболее высокие темпы роста показали такие отрасли, как производство химических веществ и химических продуктов, транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и материалов для медицинских целей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: