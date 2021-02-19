Москвичам рассказали, как развивается обрабатывающая промышленность города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2020 году доля обрабатывающей промышленности в налоговых и неналоговых доходах бюджета столицы увеличилась с 6,5 до 6,7%. Предприятия перечислили 185,7 миллиарда рублей, что на 18,1 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что пандемия коронавируса и ограничительные меры не привели к значительному снижению деловой активности в отрасли. С апреля по июнь прошлого года поступления в бюджет города от предприятий снизились на 100 миллионов рублей. Принятые меры поддержки позволили преодолеть последствия замедления экономики и вернуться на траекторию роста.

По итогам прошлого года отрасль лидировала по темпам роста отчислений по налогу на прибыль организаций. В городской бюджет поступило 78,9 миллиарда рублей, что на 19,2% больше, чем в 2019 году.

Поступления по налогу на доходы физических лиц от предприятий обрабатывающей промышленности увеличились на 8,3% до 89,7 миллиарда рублей.

Как рассказала глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова, одновременное увеличение поступлений по налогу на доходы физлиц и налогу на прибыль организаций демонстрирует экономический рост в отрасли.

"Отрасль – один из драйверов городского развития. Производственный сектор формирует устойчивый спрос на инновации и высококвалифицированный персонал, финансовые, логистические и маркетинговые услуги", – приводятся в материале ее слова.

Отмечается, что индекс промышленного производства в Москве за 2020 год составил 105,1%. При этом в сегменте обрабатывающих предприятий он превысил общий показатель и достиг 105,9%.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет столицы от малого и среднего бизнеса в прошлом году превысили показатели 2019 года и составили почти четверть всех доходов города. За последние 10 лет доля МСП в бюджете города возросла более чем в два раза. В прошлом году в бюджет поступило 612,6 миллиарда рублей от МСП, включая отчисления от индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 7%.

Заметно увеличились поступления в бюджет и от субъектов, занятых в сфере информационных технологий, консалтинговой и научной деятельности, а также обрабатывающей промышленности.

С 2017 года наиболее высокие темпы роста показали такие отрасли, как производство химических веществ и химических продуктов, транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и материалов для медицинских целей.