Более 1,5 тыс московских аптек принимают электронные рецепты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для покупки лекарств в столичных аптеках с февраля больше не нужно печатать бумажный рецепт. Достаточно просто показать фармацевту QR-код на экране мобильного телефона, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сейчас в городе более полутора тысяч аптек, которые отпускают препараты по электронному рецепту.

"Фармацевт при считывании QR-кода получает детальную информацию о назначенных препаратах из базы данных ЕМИАС. В 351 аптечной организации департамента здравоохранения Москвы для льготного отпуска лекарственных средств уже работает данный сервис. Также он есть в 1 223 точках коммерческих аптек", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря новой системе несанкционированная передача назначений лекарств другим лицам или повторная покупка препаратов по одному рецепту в других аптеках исключается.



Ранее сообщалось, что в Московской области могут появиться мобильные аптеки. Благодаря такой мере может решиться проблема доступности препаратов. В частности, речь идет об инвалидах, которым не придется лишний раз идти в аптеку за лекарствами.