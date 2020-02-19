Порядка 400 плакатов в честь Дня защитника Отечества разместят в Москве

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По случаю празднования Дня защитника Отечества Москву украсит около 400 плакатов с поздравлениями. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Помимо плакатов, в оформлении города планируют использовать тематические видеоролики на цифровых билбордах. Кроме того, поздравительные открытки появятся на медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа. На домах-книжках на Новом Арбате также включат праздничное освещение, а в выходные, 22–23 февраля, покажут видео о солдатах.

"Панно с 12 флагштоками и триколором украсит фасад Государственной думы, а на 100 столичных улицах, в том числе на Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Большой Якиманке, проспекте Мира, зажжется праздничная подсветка", – подчеркнули в ведомстве.

В честь праздника в Москве планируют запустить салют на 16 площадках.

