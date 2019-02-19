Флешмоб столичных спасателей пройдет на ВДНХ 23 февраля

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 23 февраля, на ВДНХ пройдет флешмоб столичных спасателей "Растопим лед вместе". Флешмоб приурочен к Году предупреждения в системе МЧС России, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Москве.

"Проведение флешмоба на ВДНХ является инициативой столичных огнеборцев и уже стало доброй традицией московского пожарного братства. В день его проведения пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных вузов МЧС России выходят на лед в боевой одежде", – говорится в сообщении.

На катке "Ракета" под музыку пройдет танцевальный флешмоб на льду, там же состоится пожарно-спасательная эстафета на коньках.

На площадке около павильона №57 планируют развернуть обширную интерактивную программу. Также на ВДНХ пройдет выставка пожарно-спасательной техники.

Одним из главных событий флешмоба станет "Кулинарный поединок МЧС". Каждый округ города покажет свои умения готовить необычные блюда. Все желающие смогут попробовать то, что приготовят участники.

На мероприятии выступят фигуристы, пройдет конкурс рисунков на снегу, выступит оркестр ГУ МЧС РФ по Москве, пройдут различные мастер-классы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 23 февраля в столице ударят 16-градусные морозы. Днем ожидается минус 4–9 градусов.

По словам синоптика, погода на этой неделе будет изменчивой. Уже 22 февраля заметно похолодает, 24 февраля столбики термометров опустятся еще ниже.