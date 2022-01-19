Инфоцентры в четырех столичных парках посетили свыше 2 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Информационные центры в столичных парках Покровское-Стрешнево, Битцевский лес, "Кусково" и в пойме Яузы за две недели работы посетили свыше двух тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного департамента капремонта.

Большинство посетителей (более 1,2 тысячи) побывали в инфоцентрах в период новогодних каникул.

Всего за время работы инфоточек формой обратной связи воспользовались почти 370 посетителей. В центрах все желающие могут узнать о запланированных мероприятиях по каждой из территорий, уточнить информацию об этапах и сроках проведения работ.

В пресс-службе отметили, что посетители инфоцентра в парке "Кусково" обратились с просьбами, в числе которых очистка территории от сухостойных и ветровальных деревьев и перенос лодочной станции.

В парке Покровское-Стрешнево москвичи попросили отреставрировать усадьбу и оранжереи, установить больше урн для мусора, сделать освещение у детской площадки, привести в порядок экотропу, организовать удобный вход в парк, рассмотреть возможность сокращения количества новых спортивных площадок.

Посетители инфоцентров в Битцевском лесу интересовались реабилитацией Собачьего пруда. Также они обратились с просьбой организовать волейбольные площадки, парковки для посетителей парка.

В парке в пойме Яузы горожане попросили разместить площадку для выгула собак, организовать пешеходную связь между берегами реки, а также дополнительно озеленить территорию.

Все инфоцентры работают ежедневно с 9 до 18 часов. В дальнейшем график могут скорректировать в зависимости от количества посетителей.

В информационных центрах можно ознакомиться с брошюрами, в которых представлены как общее описание запланированных мероприятий, так и отдельно взятых участков с иллюстрациями. Консультанты расскажут каждому о предлагаемых решениях, этапах и сроках проведения работ.

Можно также изучить генеральный план объекта. Все желающие могут получить буклеты с общим описанием планируемых работ. С помощью специальной формы обратной связи можно оставить свои предложения или замечания.

Информационные центры в Битцевском лесу, "Кусково" и пойме реки Яузы заработали в начале этого года. Замруководителя департамента капремонта Сергей Мельников рассказал, что перед тем, как приступить к работам по сохранению и восстановлению этих территорий, жителей информируют о мероприятиях, которые планируется провести.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького заработал мобильный туристический информационный центр MoscowInfoСafe, благодаря которому жители и гости столицы могут узнать информацию о достопримечательностях города, праздничных ярмарках и ледовых площадках.

