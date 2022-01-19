Свыше 2,2 тыс лифтов заменят в столичных домах в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице возобновились работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году планируем заменить более 2,2 тысячи лифтов, конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы стартовали во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Больше всего лифтов обновим в ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра напомнил, что лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, должны меняться строго в год окончания срока службы, который длится 25 лет.

По его словам, старые лифты демонтируют и устанавливают новые. Если в подъезде несколько лифтов, то специалисты меняют их по очереди, чтобы не создавать дискомфорт для жильцов.

"Используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта", – отметил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что с 2011 года в столице заменили свыше 39 тысяч лифтов.

Ранее сообщалось, что в домах на юго-западе Москвы в 2021 году заменили 499 лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

