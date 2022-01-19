Свыше 2,2 тыс лифтов заменят в столичных домах в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице возобновились работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году планируем заменить более 2,2 тысячи лифтов, конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы стартовали во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Больше всего лифтов обновим в ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра напомнил, что лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, должны меняться строго в год окончания срока службы, который длится 25 лет.
По его словам, старые лифты демонтируют и устанавливают новые. Если в подъезде несколько лифтов, то специалисты меняют их по очереди, чтобы не создавать дискомфорт для жильцов.
"Используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта", – отметил заммэра.
Бирюков подчеркнул, что с 2011 года в столице заменили свыше 39 тысяч лифтов.
Ранее сообщалось, что в домах на юго-западе Москвы в 2021 году заменили 499 лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: