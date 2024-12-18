В Косино-Ухтомском районе началась масштабная реконструкция газовых сетей

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

В Косино-Ухтомском районе в Москве началась масштабная реконструкция газовых сетей. В планах специалистов комплекса городского хозяйства обновить коммуникации среднего и низкого давления протяженностью 17,5 километра, передает портал мэра и правительства столицы.

Реконструкция газопровода началась в марте текущего года. Она затрагивает улицы Михельсона, 8 Марта, Лениногорскую, Розы Люксембург, Поселковую, Чебоксарскую, Златоустовскую и Школьную. На данный момент работы выполнены на 30%, что составляет более 5 километров обновленных газовых сетей.

Специалисты заменяют стальные трубы, у которых подходит к концу срок эксплуатации, на высокопрочные и не подверженные коррозии полиэтиленовые газопроводы российского производства. Отмечается, что срок службы новых труб должен составить не менее 40 лет. Помимо этого, планируется обновить фасадные газопроводы, а также установить новые цокольные вводы к зданиям.

Работы на перечисленных объектах ведутся в основном открытым способом, что обусловлено плотной застройкой и сложными подземными коммуникациями. Завершение реконструкции планируется к концу следующего года.

Ранее сотрудники Мосгаза завершили реконструкцию двух километров газопровода, прилегающего к улице Южных Ленинцев и 7-1 улице Текстильщиков. Работы начались еще в феврале 2023 года. Благодаря реконструкции повысилась надежность газовых сетей, а также увеличилась пропускная способности газораспределительной сети районов и округа в целом.