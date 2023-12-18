Торговый центр с гастропространством в Кузьминках достроят к весне

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство торгового центра в районе Кузьминки планируют завершить в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что готовность ТЦ "Кузьминки Молл" оценивается в 94%, а его площадь составляет 70 тысяч квадратных метров.

Объект строится по адресу улица Зеленодольская, дом 42. У здания высадят деревья и кустарники, а летом обустроят цветники. Рядом с ТЦ установят 17 лавочек и 9 велопарковок. Всего будет благоустроено почти 10 тысяч квадратных метров территории, отметил Бочкарев.

В трехэтажном здании будет 170 помещений. Среди них – супермаркет, магазины, центры развлечений, а также пространства для кафе и ресторанов.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что градостроительная политика Москвы направлена на стимулирование инвесторов к созданию объектов деловой активности за пределами центральной части города.

"Создание новых точек роста в уже сложившихся районах позволяет изменить качество жизни москвичей. В шаговой доступности от жилья появляются рабочие места, точки оказания услуг и сервисы, которые нужны людям регулярно", – заключила Княжевская.

Ранее Бочкарев рассказал, что за последние 10 лет в бывших промзонах столицы ввели в эксплуатацию более 38,4 миллиона квадратных метров недвижимости – это 1 115 объектов.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, значительная часть строящейся недвижимости – объекты торгово-бытового, спортивного, социального, досугового назначения.

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