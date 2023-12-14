Офисный центр появится на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Офисный центр с автомойкой и магазином планируют построить в районе Южное Тушино. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Его построят по адресу Походный проезд, владение 5, строение 11. Площадь объекта составит 4,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, там могут создать парковку на 20 машино-мест.

По словам Княжевской, благодаря строительству офисных центров появляются новые рабочие места в кварталах сложившейся застройки.

"Обеспечение горожан новыми рабочими местами – это одна из приоритетных задач столичного правительства, о чем неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин", – отметила председатель Москомархитектуры.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят в Москве 118 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. С 2020 года столица заключила более 60 соглашений в рамках данного проекта.

В рамках строительства объектов городской инфраструктуры построят образовательные и медицинские учреждения, офисы, заводы и логистические центры.

Инвесторы построят в Москве 78 объектов социнфраструктуры по договорам участия