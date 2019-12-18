Три московских рынка продают за 2 млрд рублей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Один из основателей розничной сети "Пятерочка" Андрей Рогачев продает Каширский, Коптевский и Северный рынки в Москве за 2,2 миллиарда рублей.

Как пишет газета "Коммерсант", каждый из них оценен в 750,7 миллиона рублей. При этом предприниматель купил недвижимость ранее у властей Москвы за 473 миллиона рублей.

Вместе с тем, о намерении оспорить возможную сделку уже заявила компания Gremm Group Михаила Горяинова, который был партнером Рогачева, а теперь ведет с ним спор за активы.

Представитель Рогачева заявил газете, что окончательное решение о цене объектов пока не принято. Эксперты издания назвали установленную цену завышенной.

Ранее стало известно, что правительство Москвы добивается признания самовольной постройкой офисного комплекса "Квадрат" на Верейской улице.