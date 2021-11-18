Обработку дорог от снега при необходимости проведут в Москве в ночь на 19 ноября

Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
Городские службы Москвы при необходимости проведут обработку дорог от снега в ночь с 18 на 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.
Отмечается, что городские службы постоянно следят за ситуацией на опасных участках дорог, в частности, мостах, тоннелях, подъемах и спусках.
"При необходимости проведем их обработку", – говорится в публикации.
В пресс-службе добавили, что, согласно прогнозам синоптиков, в ряде районов столицы пройдет снег. Толщина временного снежного покрова может составить до 1 сантиметра.
Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега с дождем. Предупреждение будет действовать с 03:00 20 ноября до 21:00 20 ноября.
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