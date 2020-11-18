Архсовет Москвы отправил на доработку проект школы при МГИМО в Хамовниках

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Архсовет столицы не одобрил проект образовательного центра "Новый взгляд" в Хамовниках. Об этом сообщает РИА Новости. Недвижимость со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Школу планируют открыть в 2023 учебном году, площадь здания составит около 11,5 квадратного метра, учиться в ней будут 550 школьников. Комплекс возведут на территории жилого комплекса "Садовые кварталы".

Кузнецов рассказал, что МГИМО провел конкурс и выбрал концепцию консорциума бюро "Восток" и компании Martela. Проект вызвал дискуссию, подвергся критике Сергея Скуратова, который стал автором проекта "Садовые кварталы".

По словам Кузнецова, был организован диалог, коллеги получили несколько рекомендаций, позволяющих найти компромисс. Однако второй вариант также поддержки не получил.

"Этот вариант мы принимать не будем", – пояснил Кузнецов.

По словам архитектора бюро "Восток" Олега Кочанова, проектировщики учли во второй редакции посадку школы. Он отметил, что во втором варианте удалось посадить здание так, чтобы предусмотреть наличие спортивной, игровой и хозяйственной площадок.

"Также мы сделали фасад здания более открытым", – добавил Кочанов.

Члены архсовета сочли проект "достаточно сырым", а архитектурные решения – слабыми.

"У меня и вовсе ощущение, что архитекторы испугались своего выбранного на конкурсе проекта и под влиянием критики переделали его под слабую копию проекта Скуратова", – отметил Сергей Чобан.

Ранее глава департамента образования и науки столицы Александр Молотков заявил, что в городе выделят 18 миллиардов рублей на строительство новых помещений для образовательных учреждений. За три года в столице возведут 31 здание для более чем 9 тысяч дошкольников и 24 школы почти для 18 тысяч учащихся.