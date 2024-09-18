Территории площадью около 500 га будут включены в программу КРТ в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва планирует реорганизовать по программе комплексного развития территорий (КРТ) порядка 500 гектаров неэффективно используемых участков в ТиНАО. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что операторы КРТ и инвесторы уже реализуют в Щербинке, Коммунарке, Троицке и Краснопахорском районе пять проектов редевелопмента на территориях общей площадью свыше 118 гектаров. Там возведут более 336 тысяч квадратных метров недвижимости.

При этом столица может вовлечь в программу КРТ участки площадью еще свыше 363 гектаров в районах Внуково, Коммунарка, Краснопахорском, Филимонковском и Щербинка. По ним готовится принятие решений и заключение договоров, уточнил Ефимов.

Согласно реализующимся проектам, в округах построят дома, коттеджный поселок и общественно-деловые объекты. Также планируется сделать комфортные общественные пространства и проложить дороги.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что всего в ТиНАО возведут свыше 4,3 миллиона "квадратов" недвижимости, из которых почти три миллиона – инфраструктурные, деловые и общественные объекты. Данные могут быть изменены по результатам разработки градостроительного потенциала участков. Проекты будут соответствовать принципам сбалансированной застройки, подчеркнул он.

За 12 лет в ТиНАО создано более 200 тысяч рабочих мест. Общее число уже приближается к 300 тысячам, добавил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Ранее сообщалось, что в 13 столичных районах в рамках проектов КРТ появится жилье для участников программы реновации. С начала 2024 года Москва утвердила 12 решений о редевелопменте участков общей площадью 87,9 гектара. Там построят почти 875 тысяч "квадратов" жилья. Новостройки появятся в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, ЮАО и ЮЗАО.