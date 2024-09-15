Два участка в Ивановском будут реорганизованы по программе КРТ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Два участка реорганизуют по программе комплексного развития территории в столичном районе Ивановское. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Территория, где расположены участки, находится вблизи МКАД, шоссе Энтузиастов, станции метро "Новогиреево" и Прокатной улицы. Общая их площадь составляет 2,4 гектара.

"В ближайшее время право на их редевелопмент выставят на аукцион. По проекту здесь запланировано строительство около 45 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 7,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – примерно в 197 миллионов рублей", – уточнил Ефимов.

Так, в столице создадут еще более 450 рабочих мест. Сейчас тут находятся устаревшие объекты, добавил он. В результате здесь возведут современное жилье общей площадью более 34 тысячи "квадратов", подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Здесь появится здание физкультурно-оздоровительного комплекса, многофункциональный центр и другие объекты", – обозначил он.

Ранее власти Москвы утвердили возведение жилого дома в Южном Тушине. Новостройка появится на месте двух расселенных домов на участке площадью 0,43 гектара.

