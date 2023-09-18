На бульварах Москвы пройдет выставка к 80-летию со дня рождения Инны Чуриковой

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова" организует выставки к 80-летию народной артистки СССР Инны Чуриковой. Об этом ТАСС рассказала руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Горюнова.

Организованная театром и дирекцией массовых мероприятий Москвы выставка пройдет на центральных бульварах и улицах Москвы.

По словам Горюновой, сперва состоится открытие мемориальной гримерной. После в театре проведут экскурсию в честь Чуриковой под названием "Полвека на сцене "Ленкома", а также в честь режиссера Марка Захарова. Кроме того, театр представит еще одну выставку РОСИЗО "Марк Захаров. Формула мастера".

"Вместе с Бахрушинским музеем и ГИТИСом "Ленком" покажет и костюмы, и эскизы к спектаклям Марка Анатольевича, премьерные афиши с его подписями", – рассказала руководитель литературно-драматургической части театра.

Ранее сообщилось, что две выставки, посвященные юбилеям Музея МХАТ и МХТ имени А.П. Чехова, открылись на станциях "Воробьевы горы" и "Выставочная" столичного метрополитена.

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