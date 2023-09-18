Оборот платных услуг в Москве увеличился на 9% за семь месяцев 2023 года

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За период с января по июль текущего года объем платных услуг, оказанных в Москве, составил 1,8 триллиона рублей, что на 9% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сфера платных услуг населению уверенно чувствует себя в нынешних экономических условиях, не испытывая давления из-за санкций и ограничений. <...> Лучшую динамику показал сектор транспортных услуг, оборот которого в сопоставимых ценах вырос на 20% – до 583,9 миллиарда рублей", – рассказал он.

Ефимов связал высокие темпы роста транспортных услуг с восстановлением пассажироперевозок после ограничений на авиаперелеты, введенных в прошлом году в рамках антироссийских санкций.

Хорошую динамику также показал сектор культуры и спорта, который увеличился на 16,8%, до 64,3 миллиарда рублей. Его рост обусловлен повышенным вниманием москвичей к саморазвитию, а также развитием онлайн-форматов.

На третьем месте по темпам роста расположилась сфера туризма. У гостиниц и турфирм объем продаж увеличился на 12,1%, до 68,6 миллиарда рублей. Тут рост был обеспечен преимущественно внутренним туризмом.

Ранее Владимир Ефимов сообщал, что Москва является лидером среди 10 мировых мегаполисов по темпам роста промышленного производства. Так, столичный индекс промышленного производства за 2022 год поднялся на 15,1%, что больше, чем у Пекина, Сингапура, Рио-де-Жанейро и других крупнейших городов мира.

