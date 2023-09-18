Почти 200 компаний примут участие в акции "День без турникетов" в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Больше 190 компаний примут участие в столичной акции "День без турникетов", которая пройдет с 28 по 30 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

"В течение трех дней все желающие смогут бесплатно посетить музеи, галереи, парки, студии танцев и спортивные центры, организации дополнительного образования для детей, швейные предприятия, крафтовые мастерские и многое другое", – рассказал Фурсин.

В этот раз в акции примут участие 29 новых площадок. Среди них – Музей городского хозяйства Москвы, Музей воды, эколого-просветительский центр "Битцевский лес", Ростокинский завод железобетонных конструкций ДСК-1, компании НeadНunter и "Авито", благотворительный фонд "Собаки, которые любят" и другие организации.

Так, в Музее городского хозяйства посетители смогут побывать в тематических зонах, посвященных работе станции водоподготовки, очистных сооружений, ТЭЦ и других городских систем, почувствовать себя в роли специалистов городских служб. А в Музее воды гости узнают о развитии столичной системы водопровода.

Между тем специальные мероприятия для детей в указанные дни проведут школа программирования Coddy, продюсерский центр "Юный артист", детские технопарки "На Зорге" и "Менделеев центр", мастерская наукоемких технологий Enjoy Robotics и другие организации.

С 28 по 30 сентября доступны для горожан будут и традиционные участники "Дня без турникетов", среди которых, например, смотровая площадка Panorama360, киностудия "Союзмультфильм", экоцентр "Цветоводство" на ВДНХ, панорама "Бородинская битва" и другие.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года почти полмиллиона москвичей приняли участие в различных экомероприятиях. Всего же "Мосприрода" провела свыше 9,5 тысячи мероприятий. На природных территориях и в экоцентрах прошли экологические праздники, лекции, экскурсии, флешмобы, мастер-классы, киносеансы, викторины и многое другое.

