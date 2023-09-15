Почти полмиллиона горожан поучаствовали в экомероприятиях с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти полмиллиона горожан приняли участие в экомероприятиях с начала 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.



Уточняется, что всего ГПБУ "Мосприрода" провело свыше 9,5 тысячи мероприятий с начала года. На природных территориях и в экоцентрах прошли экологические праздники, лекции, экскурсии, флешмобы, VR-показы, интерактивные занятия, выставки и соревнования, природоохранные акции, квесты, мастер-классы, киносеансы, конкурсы и викторины.

В сообщении отметили, что среди самых посещаемых событий – выставка "Время цвести" в экоцентре "Цветоводство". На ней продемонстрировали мир растений в различных видах искусства, необычных воплощениях и техниках. Ее посетили около 3 тысяч человек.

Также День эколога – 2023 объединил более 2 тысяч горожан. Все желающие смогли проявить эрудицию во время аукциона "Экологическая азбука", узнать о разнообразии бабочек на природных территориях Москвы и создать это насекомое в технике оригами.

Добавляется, что более 450 гостей присоединились к большому эколого-просветительскому фестивалю "Экотур в Кусково", прошедшему в экоцентре "Экошкола Кусково". Для горожан провели лекции, занятия и экскурсии на экологическую тематику, повысили их уровень естественнонаучной грамотности и экологической культуры.

Помимо этого, на семейном квесте "Приключения в мире насекомых" в экоцентре "Царская пасека" побывали около 300 человек. Программу мероприятия разработали по мотивам произведения Яна Ларри "Необыкновенные приключения Карика и Вали". Как и герои книги, участники погрузились в мир насекомых, где нужно находить ответы на загадки и разгадывать ребусы. Также они увидели гигантских насекомых и пауков, сделали с ними фото.

Ранее более 35 эколого-просветительских мероприятий ко Дню знаний прошло в столичных экоцентрах и природных территориях. Гостей ждали экскурсии, тематические занятия, игротеки, викторины, мастер-классы и квесты.

Также павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ принял 65 125 гостей в августе. Площадь экспозиции составляет 429 квадратных метров. Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Посетить его можно бесплатно.

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