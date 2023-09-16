Выставка "Портрет цветка" откроется на ВДНХ 20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Портрет цветка" откроется в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ 20 сентября. Гости смогут увидеть акварельные рисунки из личного собрания Натальи Замятиной, выполненные в разных техниках, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Наталья Замятина является ботаником, фармацевтом, специалистом в области дикорастущих пищевых, лекарственных и ядовитых растений. Она работает агрономом в ботаническом саду лекарственных растений Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, а также популяризует ботанику.

В частности, Замятина написала книги и статьи о дикорастущих растениях. Ее ботанические рисунки уже были представлена на выставках в Центральном доме журналиста, во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино, на ВДНХ, в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева и на других площадках.

Выставка пройдет до 20 декабря.

Ранее стало известно, что ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" поменяет график работы, и с пятницы, 15 сентября, он будет закрываться на час раньше.

Кроме того, сообщалось, что в сентябре проведут вечерние экскурсии в "Аптекарском огороде" в Москве. В программе запланирована прогулка по дендрарию и оранжереям с рассказом об истории сада и его современных коллекциях.

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