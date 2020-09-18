Городские службы оперативно устранили последствия непогоды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве городские коммунальные службы оперативно устранили скопления воды, вызванные непогодой, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Уточняется, что за прошедшие сутки в городе выпало 76% от месячной нормы осадков. Также зафиксировано падение 116 деревьев, было повреждено 35 автомобилей. Пострадавших нет.
На ликвидацию последствий непогоды выехали 100 единиц техники и около 300 сотрудников коммунальных служб. Благодаря принятым мерам все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, без сбоев.
Из-за непогоды в столице накануне был объявлен желтый уровень погодной опасности. Москвичей призвали отказаться от использования транспортных средств.
Сергей Собянин просил жителей города по возможности не покидать свои квартиры. Мэр призывал горожан в непогоду не укрываться от дождя под деревьями и не сидеть на лавочках.
Стало известно, как столица пережила непогоду
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