Городские службы оперативно устранили последствия непогоды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве городские коммунальные службы оперативно устранили скопления воды, вызванные непогодой, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что за прошедшие сутки в городе выпало 76% от месячной нормы осадков. Также зафиксировано падение 116 деревьев, было повреждено 35 автомобилей. Пострадавших нет.

На ликвидацию последствий непогоды выехали 100 единиц техники и около 300 сотрудников коммунальных служб. Благодаря принятым мерам все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, без сбоев.

Из-за непогоды в столице накануне был объявлен желтый уровень погодной опасности. Москвичей призвали отказаться от использования транспортных средств.

Сергей Собянин просил жителей города по возможности не покидать свои квартиры. Мэр призывал горожан в непогоду не укрываться от дождя под деревьями и не сидеть на лавочках.