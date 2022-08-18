В Москве выставили на продажу квартиру площадью 7,6 кв метров

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
В столице выставили на продажу жилье площадью 7,6 квадратных метров. Об этом сообщает газета "Известия".
Как утверждают эксперты, за последние несколько лет средняя стоимость одного "квадрата" вторички в России увеличилась на 44,6%, в связи с чем покупатели вынуждены приобретать квартиры все меньшей площади.
"Мини-квартиры приобретают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье с перспективой быстрой выплаты ипотеки и приобретением более комфортного варианта квартиры большей площади", – отметила замдиректора федеральной компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова.
По ее словам, подобное жилье востребовано в городах с большой миграцией и турпотоком, а также уровнем дохода граждан, значительно отстающим от настоящих цен на рынке жилья.
Ранее сообщалось, что застройщики удвоили число скидок и бонусов на первичном рынке.
Отмечалось, что девелоперы тестируют новые варианты предложений, начиная от рассрочки до сдачи дома и ипотеки под 0,01% и заканчивая отменой первоначального взноса и подарками в виде кладовой или паркинга.
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