Новые пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле станции "Аминьевская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новые маршруты для пешеходов появятся в ходе благоустройственных работ около станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Аминьевская", сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он уточнил, что в настоящее время начался второй и третий этапы благоустройства. До этого же специалисты улучшали пешеходную и транспортную доступность новой станции рядом с Матвеевской улицей и Аминьевским шоссе, а также Проектируемым проездом.

"В этом году проведем благоустройство на улице Озерной и оставшейся части Матвеевской, главная задача – сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов", – отметил Бирюков.

По словам заммэра, на данный момент строители создают кабельную канализацию, в которую спрячут воздушные линии, благодаря чему удастся улучшить внешний облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.

В ходе работ также будут расширены тротуары и заменено их покрытие. При этом суммарная площадь пешеходной зоны будет равна примерно 32 тысячам "квадратов". Специалисты планируют поменять асфальт и на проезжей части, кроме того, они создадут карманы для автомобилей. А для пассажиров городского транспорта установят 13 современных остановок с зарядками и беспроводной связью.

В данном районе появится около 58 тысяч квадратных метров газона и более 80 деревьев. На прилегающей к станции БКЛ "Аминьевская" территории установят почти 500 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, свет сделают и на наземных переходах. На маршрутах к метро планируется поставить лавочки и информационные стелы.

Основной этап работ по благоустройству собираются закончить до конца 2022 года.

Ранее в столице начались благоустройственные работы на территории около станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро. Ключевой задачей проекта, по словам Бирюкова, является создание удобного маршрута для пешеходов от станции "Марьина Роща" БКЛ к остановочному пункту МЦД-2, а также организация парковочных мест.

Отмечалось, что в ходе благоустройства специалисты планируют сделать новые тротуары и заменить уже имеющиеся, расширить зону для пешеходов и привести к нормативам полосы для движения.