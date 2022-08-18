Новые пешеходные маршруты появятся после благоустройства возле станции "Аминьевская" БКЛ

07:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Новые маршруты для пешеходов появятся в ходе благоустройственных работ около станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Аминьевская", сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он уточнил, что в настоящее время начался второй и третий этапы благоустройства. До этого же специалисты улучшали пешеходную и транспортную доступность новой станции рядом с Матвеевской улицей и Аминьевским шоссе, а также Проектируемым проездом.
"В этом году проведем благоустройство на улице Озерной и оставшейся части Матвеевской, главная задача – сделать удобные пешеходные маршруты от жилых массивов", – отметил Бирюков.
По словам заммэра, на данный момент строители создают кабельную канализацию, в которую спрячут воздушные линии, благодаря чему удастся улучшить внешний облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.
В ходе работ также будут расширены тротуары и заменено их покрытие. При этом суммарная площадь пешеходной зоны будет равна примерно 32 тысячам "квадратов". Специалисты планируют поменять асфальт и на проезжей части, кроме того, они создадут карманы для автомобилей. А для пассажиров городского транспорта установят 13 современных остановок с зарядками и беспроводной связью.
В данном районе появится около 58 тысяч квадратных метров газона и более 80 деревьев. На прилегающей к станции БКЛ "Аминьевская" территории установят почти 500 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, свет сделают и на наземных переходах. На маршрутах к метро планируется поставить лавочки и информационные стелы.
Основной этап работ по благоустройству собираются закончить до конца 2022 года.
Ранее в столице начались благоустройственные работы на территории около станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро. Ключевой задачей проекта, по словам Бирюкова, является создание удобного маршрута для пешеходов от станции "Марьина Роща" БКЛ к остановочному пункту МЦД-2, а также организация парковочных мест.
Отмечалось, что в ходе благоустройства специалисты планируют сделать новые тротуары и заменить уже имеющиеся, расширить зону для пешеходов и привести к нормативам полосы для движения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: