Фонтан на Пушкинской площади капитально отремонтируют

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта фонтана на Пушкинской площади. Будут проведены работы по замене гидроизоляции и обновлению бортов.

"Проектными решениями предусмотрены наружные работы: замена гидроизоляции, покрытия днища и стенок фонтана, новое остекление световых фонарей, монтаж бортового камня из гранита по периметру чаши, заполнение швов герметиком", – рассказал глава ведомства Валерий Леонов.

Также планируется привести в порядок помещение насосной, которое находится под фонтаном – там отремонтируют стены и полы, заменят оборудование, в том числе системы отопления и сети связи. Кроме того, установят современные системы видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализацию. Обновление ждет и оборудование системы водоподготовки Пушкинского фонтана.

Фонтан на Пушкинской площади построен в 1949 году. Он состоит из трех частей с общим бассейном, размеры комплекса – почти 30 на 11,5 метров.

Всего в столице насчитывается около 600 фонтанов, в том числе традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Сезон фонтанов по традиции открывается в Москве в конце апреля и завершается в начале октября.

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