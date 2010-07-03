Полумарафон "Лужники" стартовал в Москве

Полумарафон "Лужники" начался в Москве

В столице стартовал полумарафон "Лужники", передает телеканал Москва 24. Его участники пробегут 21,1 километра по центру города.

Живописная трасса забега знаменита своими видами и проходит по тому же маршруту, что и Московский полумарафон: пробежать нужно мимо Крымского моста, собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя и Кремля.

Забег стартовал в 08:30. По традиции, вместе с бегунами в нем участвуют спортсмены на хендбайках и спортивных колясках. Заезд начался за 10 минут до бегового старта и прошел по тому же маршруту.

На дистанции организованы четыре пункта питания и освежения, а также медицинская помощь. На финише все участники получат памятные медали, выполненные в фирменном стиле забега.

Из-за полумарафона в центре города с 06:30 до 13:00 будут действовать ограничения. Для проезда закрыты улица Лужники, Фрунзенская, Лужнецкая и Пречистенская набережные, Балчуг и Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост. Перекрыты Кремлевская, Раушская, Космодимианская, Шлюзовая и Софийская набережные, Болотная улица и Васильевский Спуск.

Ранее сообщалось, что полумарафон "Лужники" – идеальный старт для тех, кто хочет впервые попробовать свои силы на полумарафонской дистанции. Для опытных спортсменов это возможность обновить личный рекорд на дистанции 21,1 километра и оценить свой прогресс в беге.

В прошлом году победителем среди забега женщин стала 28-летняя Елена Седова. Ей потребовался 1 час 18 минут 22 секунды. Среди мужчин первым оказался 36-летний Дмитрий Сафронов, который пробежал дистанцию за 1 час 6 минут 27 секунд.

