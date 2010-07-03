Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр занятости "Моя карьера" поможет трудоустроиться женщинам с детьми, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа получила название "Мама работает". Уже сейчас в ее рамках проходят карьерные консультации и тренинги, а опытные специалисты оказывают психологическую поддержку. Есть в центре и детская комната, чтобы, пока матери занимались, с их детьми проводили время подготовленные волонтеры-воспитатели.

Также работают партнерские школы от проверенных работодателей. Там женщинам помогают освоить нужные для выбранных профессий навыки, познакомиться со стандартами качества и деятельностью понравившихся компаний. После этого компания-партнер помогает трудоустроиться.

Уже сейчас проходят курсы будущих бьюти-консультантов, а в будущем начнут готовить карьерных консультантов и страховых агентов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что новая программа направлена на то, чтобы выявить нуждающиеся в работе семьи, пригласить их к разговору, снять психологические и другие барьеры, например, связанные с устройством ребенка в детский сад. Таким образом, отметил мэр, речь идет о целом комплексе услуг, которые впервые собрали на одной площадке.

Цель программы – трудоустройство, которое позволит семьям повысить свои доходы. Участникам помогут преодолеть как профессиональные, так и семейные барьеры. При этом, устроившись на работу, они сохранят право на адресные детские пособия и доплату к пенсии на срок до трех лет, уточнил Собянин.

Специалисты центра работают с молодежью от 14 лет, людьми старшего поколения, многодетными семьями, женщинами с детьми, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В центре стараются помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, в том числе малообеспеченным родителям. Главное условие – желание трудоустроиться.

Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.