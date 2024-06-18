Дом по реновации построят в 2025 году в Котловке в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Котловке на юго-западе Москвы в 2025 году достроят четырехсекционный жилой дом для переселения по программе реновации, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Глава Депстроя уточнил, что здание переменной этажности с подземным паркингом построят по адресу Большая Черемушкинская улица, владение 25Б. Сейчас специалисты возводят монолитные конструкции подземной части дома. Фасады облицуют фиброцементными плитами, на них установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением, подчеркнул Загрутдинов.

В новом доме будет 452 квартиры: 149 однокомнатных, 198 двухкомнатных, 104 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Для маломобильных жильцов оборудуют шесть из них. В квартирах установят специальную сантехнику, дверной глазок, розетки. Специалисты также увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а оконные ручки расположат на доступном уровне.

В вестибюлях разместят комнаты для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря и зону почтовых ящиков. В подъездах установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание.

Родители с колясками и маломобильные жильцы будут попадать в дом без посторонней помощи, так как вход в здание, полы вестибюлей выполнят в один уровень с поверхностью земли. Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят, оборудуют зону для отдыха, установят детские и спортивные площадки.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в столице восемь новостроек готовятся к заселению в летние месяцы по программе реновации. Новые дома построили в Северо-Восточном, Восточном, ЮВАО и ЮАО.