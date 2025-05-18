В Москве свыше 100 зданий обновят по технологии "мокрый фасад"

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве специалисты комплекса городского хозяйства обновят 101 здание по технологии "мокрый фасад". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для каждого здания был разработан уникальный проект, а также подобраны современные технологии и отечественные материалы. При таком способе фасады укрепляются плитами из минеральной ваты, сверху на них наносят армирующий и декоративный слои.

По современной технологии отремонтируют шестнадцатиэтажный дом на улице Олений Вал. Здание построили по типовому проекту в 1981 году, его фасады отличаются простой пластикой без декоративных элементов.

В первую очередь, мастера расчистят и промоют все открытые поверхности, отобьют отходящую от стен плитку и отремонтируют межпанельные швы. После поверхность выровняют, установят кронштейны для кондиционеров и проведут другие виды работ.

Фасады покрасят в два цвета – бледно-зеленый и сигнальный белый. Специалисты также обновят входные группы, заменят окна в подъездах, отремонтируют отливы и откосы.

Кроме того, работы проведут в доме 8 на Керченской улице. Здание высотой в 16 этажей построили в 1980 году по модифицированному проекту типовой серии. Обновление начнется с расчистки и промывки открытых поверхностей и ремонта межпанельных швов. После ряда работ специалисты покроют дом декоративной штукатуркой и покрасят в два слоя. Для фасадов выбрали оттенки "сигнальный белый" и "восточный желтый".

Построенный в 1987 году дом в Солдатском переулке также отремонтируют по технологии "мокрый фасад". Здание утеплят плитами из минеральной ваты, оштукатурят и покрасят в цвета "сигнальный белый" и "красная куркума". Также здесь обновят входные группы и окна в подъездах, отремонтируют балконы, заменят отливы и откосы, приведут в порядок цоколь и отмостку.

Между тем на востоке столицы с начала года отремонтировали 27 ветхих зданий. Каждое было интегрировано в районную инфраструктуру и стало использоваться под разные проекты. Часть из них стала центрами культурной жизни или местами для общественных мероприятий. Другая часть – площадками для творческих инициатив горожан.