В Мосгорнаследии оперативно рассмотрят вопрос о названии площади у посольства США

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Мосгорнаследие в кратчайшие сроки рассмотрит запрос о названии площади у посольства США в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

Если решение по обращению будет положительным, у площади, расположенной в историческом районе Москвы, появится новое название.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса. Кроме того, предлагается изменить адрес посольства США, в случае положительного решения оно будет располагаться на площади Защитников Донбасса.

По словам председателя комиссии МГД по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ, находящегося через дорогу. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.

Как отметили в Мосгордуме, важно, чтобы в столице были улицы, связанные с именами героев, так как на сегодняшний день так же, как и в Великую Отечественную войну, они отдают свои жизни ради победы над нацизмом и мира во всем мире. Кроме того, по мнению парламентариев, гражданам необходимо чтить мужество и героизм воинов, защищающих республики Донбасса.

Депутаты обратили внимание на то, что память о героях в настоящее время увековечивают по всей России. Так, по словам Николаевой, в Петрозаводске появилась улица Защитников Донбасса, в Курчатове в Курской области планируют создать сквер Героев Донбасса. Улица с таким же названием будет и в Заринске Алтайского края.

Как уточнил глава "Справедливой России" в Мосгордуме Магомет Яндиев, в девяти городах РФ улицы названы в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Среди них – Грозный, Южно-Сахалинск, Якутск, Брянск, Пенза, Комсомольск-на-Амуре, Ливны, Омск и Кызыл.