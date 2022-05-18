Власти Москвы утвердили рекомендации по архитектурно-художественному облику школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы разработали рекомендации по формированию архитектурно-художественного облика учреждений образования столицы. Они утверждены Москомархитектурой.

"Это рекомендации по материалам, цветовым решениям, компоновке и посадке зданий на участке и организации территории вокруг. Много объектов в городе строится, и хочется, чтобы они выглядели не абы как, а в единой стилистике", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Документ утверждает единые принципы формирования архитектурно-художественного облика зданий, алгоритмы проектирования в виде блок-схем, включает в себя примеры удачных с точки зрения ведомства решений, возможные подходы к работе к основным внешним элементам здания, а также рекомендации по выбору материалов, освещению и размещению элементов информации.

Заместитель начальника управления архитектурного совета Москомархитектуры Сергей Глубокин отметил, что новые рекомендации должны в первую очередь напомнить проектировщикам базовые правила.

"Не для того, чтобы они не могли экспериментировать, но чтобы у любого эксперимента были свои границы. Запрета на какие-то цвета, например, у нас нет, но есть описание того, какой должна быть цветовая композиция", – объяснил Глубокин.

Ранее московское правительство упростило порядок проведения перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах. Новые правила позволяют не согласовывать проект с Москомархитектурой, в том числе это касается внешнего облика фасадов. Также отпадает необходимость проведения повторных обмеров помещений бюро технической инвентаризации (БТИ) независимо от срока проведения предыдущих.

