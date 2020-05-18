Школы и детские сады появятся на востоке столицы по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школы, детские сады и музыкальная школа появятся в районе Богородское в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в районе появятся две школы, новый учебный корпус с дошкольными группами, три детсада, музыкальная школа, ФОК и поликлиника.

"Важно, что со строительством новых объектов появятся и новые рабочие места", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Он рассказал о формировании единой сети общественных пространств, которая объединит школьные и дошкольные учреждения, магазины, спортивные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, объекты обслуживания, которые разместятся на первых этажах жилых домов.

Также планируется улучшить транспортную доступность района за счет строительства трех новых улиц и реконструкции улицы Бойцовой, Алымова, Ивантеевской и Алымова переулка. Кроме этого, около станции метро "Бульвар Рокоссовского" появится здание конечной станции, а разворотный круг реконструируют.

Москвичи смогут принять участие в электронных общественных обсуждениях по проекту планировки территорий по программе реновации. Обсуждения будут проходить в период с 18 по 31 мая.

Ранее сообщалось, что строительство трех социальных объектов запланировано в столичном районе Люблино по программе реновации.

Для москвичей станут доступны детский сад и школа, рассчитанные на 200 и 450 мест соответственно, многофункциональный спортивный комплекс, площадь которого составит 12 тысяч квадратных метров. Всего в районе Люблино для волнового переселения подобрано 11 стартовых площадок.

