В парке "Коломенское" открылась площадка фестиваля "Николин день"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей-заповедник "Коломенское" присоединился к городским площадкам фестиваля искусств "Николин день". Гостям предложат двухдневную праздничную программу, сообщает оргкомитет фестиваля.

18 мая в "Коломенском" выступят артисты французского театра Oposito, московского Liquid Theatre, петербургского инженерного театра AXE и многих других. В списке хедлайнеров музыкальной программы – Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, группа Uma2rman и Евгений Маргулис.

Кроме театрально-музыкальных программ для гостей будут работать лекторий и зона мастер-классов. Юным гостям покажут шоу "Цирк на нитях" Виктора Антонова. Воздушная акробатика, атлетика, жонгляж, шпагоглотательство и дрессура в исполнении марионеток не оставят равнодушными маленьких зрителей. Также зрителям представят спектакль "Петрушка на ярмарке" в исполнении артистов московского театра "Бродячий вертеп".

Детский фольклорный ансамбль "Кладец" исполнит лирические, свадебные и плясовые песни различных областей России. Днем гостей ждут мастер-классы. В "Старинной кузнице" можно будет посмотреть, как работают ковали, а на занятии "Печатный станок" – перенестись в XV-XVI века.

В 14:00 от причала отправится театральное шествие. Участники парада – актеры театров АХЕ и Liquid Theatre, музыканты группы Yarga и все желающие гости фестиваля.

В это же время на "нижней сцене" площадки начнется концерт участника групп "Машина времени" и "Воскресение". Посмотреть спектакль KoriKori от французского театра Oposito можно будет в 16:00.

Также в 16:00 откроется лекторий с участием режиссеров классических и уличных театров, продюсеров, актеров, театральных деятелей и историков. В частности, перед гостями выступит художник по костюмам, номинант на премию "Золотая Маска" Галина Солодовникова.

Затем представители благотворительного фонда "Лавка радости" расскажут о волонтерстве и добрых делах, а продюсер Виктория Новикова выступит на тему "Арт-объекты и инсталляции в международных фестивалях и карнавалах мира".

Завершит программу дня спектакль "Ладони. Цифровой вертеп" от Liquid Theatre & Студия Low Tech.

18 мая яркая программа ждет гостей и на других фестивальных площадках. На площади Революции состоится инклюзивный спектакль "Жизнь замечательных вещей или Что происходит в шкафу, когда нас нет…." Центра реализации творческих проектов "Инклюзион".

Также там пройдет спектакль "Ответственный ребенок" по мотивам одноименной книги стихотворений Веры Полозковой. Вечером ожидается выступление инструментального электро-проекта Imperia Music Band и рок-команды Stone Submarines.

