Почти 1,5 млн пассажиров привязали номер "Тройки" к своим цифровым пропускам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уже 1,4 миллиона пассажиров в столице привязали свои карты "Тройка" к цифровым пропускам. Об этом рассказал первый заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" Роман Латыпов, передает Агентство "Москва".

"В соответствии с указом мэра Москвы для того, чтобы совершить поездку на метро или МЦК с 22 апреля понадобится карта "Тройка" или социальная карта, привязанная к цифровому пропуску", – обратил внимание Латыпов.



Отмечается, что использование прочих видов носителей будет приостановлено. С 22 апреля столичные пассажиры не смогут оплатить проезд в городском транспорте бесконтактными банковскими карточками и телефонами с функцией бесконтактной оплаты на турникетах.



При этом если москвичи, оформившие ранее цифровой пропуск, не указали данные "Тройки" или соцкарты, могут их внести через mos.ru или SMS.



Порядка 94% пассажиров делали поездки всегда с использованием карт "Тройка" или социальных карт, подчеркнул Латыпов.

В столице начали проверку цифровых пропусков Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 16



Цифровые пропуска начали действовать в городе для поездок на любом транспорте с 15 апреля. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не требуется.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч жителей столицы воспользовались новыми формами для выдачи пропусков.