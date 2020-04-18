Почти 1,5 млн пассажиров привязали номер "Тройки" к своим цифровым пропускам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уже 1,4 миллиона пассажиров в столице привязали свои карты "Тройка" к цифровым пропускам. Об этом рассказал первый заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" Роман Латыпов, передает Агентство "Москва".
"В соответствии с указом мэра Москвы для того, чтобы совершить поездку на метро или МЦК с 22 апреля понадобится карта "Тройка" или социальная карта, привязанная к цифровому пропуску", – обратил внимание Латыпов.
Отмечается, что использование прочих видов носителей будет приостановлено. С 22 апреля столичные пассажиры не смогут оплатить проезд в городском транспорте бесконтактными банковскими карточками и телефонами с функцией бесконтактной оплаты на турникетах.
При этом если москвичи, оформившие ранее цифровой пропуск, не указали данные "Тройки" или соцкарты, могут их внести через mos.ru или SMS.
Порядка 94% пассажиров делали поездки всегда с использованием карт "Тройка" или социальных карт, подчеркнул Латыпов.
В столице начали проверку цифровых пропусков
Цифровые пропуска начали действовать в городе для поездок на любом транспорте с 15 апреля. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не требуется.
Ранее сообщалось, что десятки тысяч жителей столицы воспользовались новыми формами для выдачи пропусков.
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