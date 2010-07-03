ЦОДД предупредил об осложнении движения на МКАД и в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения предупредил водителей об осложнении движения на МКАД и в центре города из-за работ по укладке асфальта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы начал работы по ремонту дорожного покрытия в столице. Из-за этого движение местами будет частично ограничено, что может привести к затруднениям на дороге", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что основные работы будут проводиться в ночное время, чтобы не затруднять движение. Однако они уточнили, что некоторые работы частично могут проводиться и в дневное время.

При этом в ЦОДД рекомендовали водителям заранее задуматься о своем маршруте и продумать план поездки.

Ранее сообщалось о перекрытии движения в районе Пушкинской площади 18 и 25 апреля из-за международного кинофестиваля. Автомобилистов призвали пользоваться метрополитеном для поездок.