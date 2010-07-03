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17 апреля, 19:49

Движение в центре Москвы ограничат из-за международного кинофестиваля

город транспорт

17 апреля, 19:49

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничат в районе Пушкинской площади 18 и 25 апреля – в дни открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом сообщается в Twitter ГКУ "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).

Автомобилистов призвали пользоваться метрополитеном для поездок.


Ранее сообщалось, что с 16:00 18 апреля до 05:00 19 апреля машины не смогут проехать по Большому Путинковскому переулку. Движение перекроют от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы. Такое же ограничение будет действовать с 16:00 25 апреля до 05:00 26 апреля.

Также водителей не пустят на крайнюю левую полосу в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до Малой Дмитровки. Ограничение введут с 22:00 17 апреля до 23:59 18 апреля и с 22:00 24 апреля до 23:59 25 апреля.

"Мосгорсправка": ММКФ

город транспорт

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