Движение на участке М7 "Волга" в Подмосковье перекроют в ночь на 19 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временное ограничение движения будет введено ночью 19 апреля на 85 км трассы М7 "Волга" в городском округе Орехово-Зуево, передает Агентство "Москва".

Сообщается, что перекрытие связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода.

На момент работ, с 2:00 до 4:30 проезжая часть будет сужена до двух полос, а скорость – ограничена до 40 км/ч. Также с 3:00 до 3:30 движение на участке будет перекрыто полностью.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в районе Пушкинской площади 18 и 25 апреля – в дни открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля. Автомобилистов призвали пользоваться метрополитеном.