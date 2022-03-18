Станция "Новаторская" Троицкой линии метро построена на 52% – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительная готовность станции "Новаторская" центрального участка Троицкой линии метро составляет 52%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты завершили почти на две трети монолитные работы, а земляные – на 95%.

"Более чем на треть выполнена обратная засыпка. Также ведутся работы по устройству тупиков, сооружаемых закрытым способом", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра напомнил, что в этом месяце началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии. Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Светлана" должен будет пройти свыше 1 тысячи метров перегона.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в южном вестибюле станции продолжается возведение основных конструкций. Работы завершены в нижней, лотковой части вестибюля, в настоящее время сооружаются колонны, наружные и внутренние стены.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что протяженность данной линии составит 40 километров. Она соединит платформы МЦК с Троицком и пройдет через Южный, Юго-Западный округа и ТиНАО.

До этого мэр утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.

