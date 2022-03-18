Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерние часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителей столицы попросили пересесть на городской транспорт в вечерний час пик.

По данным департамента транспорта, вечером в городе ожидаются заторы до 8 баллов. Движение будет местами затруднено, в основном – в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

"Для поездок по городу в вечерний час пик рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке Шелепихинского шоссе будет перекрыто с 18 марта этого года по 18 ноября 2024 года. Ограничение будет круглосуточно на участке от Шмитовского проезда до дома 1 по Шелепихинскому шоссе.