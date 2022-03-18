Центр госуслуг района Коньково переедет в МФК "Беляево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители района Коньково смогут получать госуслуги на первом этаже многофункционального комплекса "Беляево", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас там идут строительно-монтажные работы. Помещения для центра уже наполовину готовы, завершатся работы летом. По итогу площадь нового офиса на улице Миклухо-Маклая составит свыше 1,4 тысячи квадратных метров.

Для сотрудников центра создадут просторные и светлые кабинеты и специальную комнату для приема пищи. Для посетителей будет предусмотрена зона ожидания с электронным табло. Помимо этого, в центре появятся зоны для оказания электронных услуг, установки терминалов оплаты и копировального аппарата.

Для родителей с малышами появятся специально оборудованная комната матери и ребенка и игровой уголок. Для приема посетителей организуют окна, в том числе расширенные для маломобильных горожан.

В новом центре будет работать отдел по вопросам миграции ОМВД России по району Коньково. Для его сотрудников обустроят отдельные окна приема заявителей, рабочие кабинеты, зону ожидания, архив и кабинет биометрии.

Замдиректора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Москвы Анастасия Панина рассказала, что площадь нового офиса "Мои документы" увеличится в полтора раза по сравнению со старым. За счет этого жителям района будет быстрее и удобнее получать государственные услуги.

В центре будут использовать современные интерьерные и технологические решения. Для маломобильных посетителей организуют специальный санузел с кнопкой вызова экстренной помощи. Для незрячих и слабовидящих людей установят тактильные индикаторы и мнемосхемы.

Ранее сообщалось, что перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Ожидается, что в этом году этот показатель достигнет 1,3 миллиона. По словам председателя комитета государственных услуг Елены Шинкарук, перевод госуслуг в электронный вид упрощает процесс их получения, а также минимизирует время граждан на сбор документов.

