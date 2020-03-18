Почти 40 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах задержали и отменили около 40 рейсов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Шереметьево отложили три рейса, во Внуково – два и 13 отменили, а в Домодедово – семь задержали и 17 перенесли.

Ранее авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.

Страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз.

По данным СМИ, полиции Германии дано указание не пускать в аэропортах людей из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и отправлять их обратно.