Фестиваль лиги КВН "Молодежь Москвы" пройдет в феврале и марте

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фестиваль лиги КВН "Молодежь Москвы" пройдет в столице 27 и 28 февраля, а также с 3 по 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Как указали в пресс-службе, фестиваль соберет самые талантливые команды и зрителей, которые хотят окунуться в мир юмора, в московском молодежном центре "Планета КВН". В мероприятии поучаствуют команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Уфы и других российских городов. Кроме того, ожидаются участники из Казахстана и Белоруссии. Прием заявок проводится до 24 февраля.

По результатам игры команды распределят по шести лигам – лига "Молодежь Москва", центральная лига Москвы и Подмосковья, второй дивизион московской студенческой лиги, подмосковная лига, первая лига Московской области и лига КВН колледжей Москвы.

Между тем в столице 20 февраля отметят День русского богатыря. Праздничное мероприятие пройдет на катке ВДНХ, начало в 17:00.

Основной темой праздника станут сила, мужество и храбрость русского народа. Гости смогут увидеть Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича в тематических костюмах, а также принять участие в играх и сделать фотографии в фотозоне.