Дом по программе реновации появится в Алексеевском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации появится в Алексеевском районе. Для застройки Москомархитектура выпустила градостроительный план участка площадью 0,26 гектара, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя ведомства Юлиану Княжевскую.

Здание площадью свыше 25 тысяч квадратных метров построят на улице Кибальчича. На территории возле дома специалисты проведут благоустройство, в процессе которого установят малые архитектурные формы, отметила она.

Между тем около 1,7 тысячи жителей Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов Москвы приступили к осмотру квартир по программе реновации.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что для жителей в новостройках открылись центры информирования по переселению, в которых специалисты могут проконсультировать желающих по вопросам, связанным с переездом.