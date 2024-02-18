Более 2 тыс человек посетили фестиваль снеговиков "Арт-фест-2024" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Свыше двух тысяч человек посетили фестиваль снеговиков "Арт-фест-2024", который проходил в Московском дворце пионеров, и слепили более 300 снеговиков. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Директор Московского дворца пионеров Елена Мельвиль отметила профессионализм и творческий подход участников. По ее словам, получился настоящий праздник зимы.

Отмечается, что посетители фестиваля лепили снеговиков разных размеров, фигуры животных, мифических существ и героев мультфильмов. Их работы оценивали художники, мультипликаторы, комиксисты и педагоги дворца. Список победителей и призеров конкурса опубликован на сайте Московского дворца пионеров.

Кроме того, жюри также наградило участников онлайн-этапа фестиваля, работы которых признали лучшими из нескольких сотен. Помимо этого, гости мероприятия могли посмотреть выступления детских творческих коллективов.

Уточняется, что для посетителей также работали буфеты, зона отдыха и игротека, а педагоги и ученики дворца провели для всех желающих обзорные экскурсии по обновленным помещениям.

В департаменте добавили, что активности к мероприятию подготовили студенты столичных колледжей. Так, будущие кулинары провели мастер-классы по росписи пряников глазурью "Мой снеговик", а учащиеся Колледжа креативных индустрий имени Красина продемонстрировали, как правильно рисовать граффити.

Ранее сообщалось, что 18 февраля в Москве завершится празднование китайского Нового года. Всего в городе провели свыше 300 мероприятий, включая мастер-классы, экскурсии и кулинарные шоу.

В заключительный день работы фестиваля москвичи и гости столицы могут попробовать национальные блюда, поучаствовать в чайных церемониях или прогуляться по украшенным улицам.

Фестиваль снеговиков "Арт-фест-2024" завершился в Московском дворце пионеров