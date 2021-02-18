Алексей Сапсай назначен заместителем главы столичного Депздрава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин назначил Алексея Сапсая на должность заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

"Принять Сапсая Алексея Николаевича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы", – говорится в документе.

Там уточняется, что контракт с Сапсаем заключен на пять лет. При этом продолжительность его работы не может превышать срок полномочий мэра Москвы.

Ранее занимавший эту должность Алексей Паламарчук был уволен в четверг, 18 февраля. В соответствующем распоряжении Сергея Собянина указано, что он покинул должность по собственной инициативе.